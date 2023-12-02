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Бех-Романчук не прекращает тренировки даже по выходным. Видео
Украинка тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка даже в выходные не прекращает самосовершенствоваться. Видео с тренировки Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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