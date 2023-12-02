  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук не прекращает тренировки даже по выходным. Видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук не прекращает тренировки даже по выходным. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка тренируется

Бех-Романчук не прекращает тренировки даже по выходным. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка даже в выходные не прекращает самосовершенствоваться. Видео с тренировки Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с легендой украинской музыки.

По теме
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук: Лучшая роль – быть самим собой. Видео
yellow-arrow
Юлия Левченко: Начала подготовку к зимнему и летнему сезонам
yellow-arrow
Бех-Романчук поднялась в горы и показала невероятные пейзажи. Фото
Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости