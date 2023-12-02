Бех-Романчук не прекращает тренировки даже по выходным. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка даже в выходные не прекращает самосовершенствоваться. Видео с тренировки Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с легендой украинской музыки.