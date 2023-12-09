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Бех-Романчук таскает тяжелые металлы во время подготовки к соревнованиям. Фото

Легкая атлетика

Просто машина

Бех-Романчук таскает тяжелые металлы во время подготовки к соревнованиям. Фото

Фото: УНИАН

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в спортивном зале активно тренируется, поднимая большие нагрузки. Соответствующий снимок Марина разместила на своей странице в Instagram.

Бех-Романчук таскает тяжелые металлы во время подготовки к соревнованиям. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу.

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