Бех-Романчук таскает тяжелые металлы во время подготовки к соревнованиям. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в спортивном зале активно тренируется, поднимая большие нагрузки. Соответствующий снимок Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу.