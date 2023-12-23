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Бех-Романчук начала подготовку к рождественским праздникам. Фото

Легкая атлетика
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Главный атрибут на месте

Бех-Романчук начала подготовку к рождественским праздникам. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к рождественским праздникам – начала с украшения новогодней елки. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук начала подготовку к рождественским праздникам. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее на войне против россии погиб боксерский рефери из Киева.

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