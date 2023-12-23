Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук начала подготовку к рождественским праздникам. Фото
Главный атрибут на месте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к рождественским праздникам – начала с украшения новогодней елки. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее на войне против россии
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 не выплачивал компенсацию Звягелю за Максимова – Фридман
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря
- "Хотели сэкономить": директор Днепра-1 объяснил провал клуба на старте сезона
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн