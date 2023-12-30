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Бех-Романчук тренируется даже в предновогоднюю субботу. Видео

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Бех-Романчук тренируется даже в предновогоднюю субботу. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка проводит тренировки даже в предновогоднюю субботу. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Шипованная сессия для моей левой ноги"

Напомним, что ранее Свитолина показала фото своей дочери в Новой Зеландии.

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