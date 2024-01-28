  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото

Легкая атлетика

И стиль – просто бомба

Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская показала первые фото из Линца.

По теме
yellow-arrow
Конкурентка Магучих взяла 2,03 в первом старте сезона
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук снова удивляет поклонников сексуальными фото
yellow-arrow
Бех-Романчук тренируется даже в предновогоднюю субботу. Видео
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости