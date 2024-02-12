Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в 24 года. Известны причины

Рекордсмен мира в марафоне Келвин Киптум погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 24 года.

Тренер Киптума Жерве Хакизимана, который находился в машине с кенийским бегуном, также погиб в аварии на дороге Эльдорет-Каптагат.

Киптум был одним из самых перспективных спортсменов за последние годы. Он попал в заголовки газет, когда дебютировал в марафоне в декабре 2022 года, показав время 2:01:53 и победив в Валенсии.

Менее чем через год, уже на своем третьем марафоне, он побил мировой рекорд, показав 2:00:35 и победил в Чикаго.

Это выступление, а также его победа на Лондонском марафоне в начале года с рекордом дистанции 2:01:25, принесли ему звание лучшего спортсмена мира 2023 года среди мужчин.

"Мы шокированы и глубоко опечалены известием о потере Келвина Киптума и его тренера Жерве Хакизимани.

От имени всей мировой легкой атлетики мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям, друзьям, товарищам по команде и кенийскому народу.Т Только в начале этой недели в Чикаго, где Келвин установил свой чрезвычайный марафонский мировой рекорд, я смог официально утвердить его историческое время.