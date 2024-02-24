Бех-Романчук на фоне заходящего солнца – просто блеск. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию на фоне садящегося Солнца и предложила подписчикам выбрать лучший снимок. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Владислав Гараскевич обновил национальный рекорд на ЧМ по скелетону.