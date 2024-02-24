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Бех-Романчук на фоне заходящего солнца – просто блеск. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка снова удивляет поклонников

Бех-Романчук на фоне заходящего солнца – просто блеск. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию на фоне садящегося Солнца и предложила подписчикам выбрать лучший снимок. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Владислав Гараскевич обновил национальный рекорд на ЧМ по скелетону.

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