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Бех-Романчук на фоне заходящего солнца – просто блеск. Фото
Украинка снова удивляет поклонников
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию на фоне садящегося Солнца и предложила подписчикам выбрать лучший снимок. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Владислав Гараскевич
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