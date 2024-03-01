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Известно, с какой высотой Магучих взяла серебро на чемпионате мира в Глазго

Легкая атлетика
Обновлено

Золото у австралийки Николы Олислагерс

Известно, с какой высотой Магучих взяла серебро на чемпионате мира в Глазго

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира в закрытых помещениях, который проходит в Глазго (Шотландия).

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В финале украинская прыгунья взяла высоту 1.97, но уступила австралийке Николи Олислагерс, которой покорилась высота 1.99.

Украинка Юлия Левченко заняла 9-е место, с результатом 1.84.

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Для Магучих это вторая медаль в карьере на ЧМ по легкой атлетике в помещении (в 2022 году получила "золото"), это первая награда Украины на турнире.

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.99 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

3. Лия Апостоловски (Словения) – 1.95 м

9. Юлия Левченко (Украина) – 1.84 м

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