Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, с какой высотой Магучих взяла серебро на чемпионате мира в Глазго
Золото у австралийки Николы Олислагерс
Фото: Getty Images
Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира в закрытых помещениях, который проходит в Глазго (Шотландия).
В финале украинская прыгунья взяла высоту 1.97, но уступила австралийке Николи Олислагерс, которой покорилась высота 1.99.
Украинка Юлия Левченко заняла 9-е место, с результатом 1.84.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
Для Магучих это вторая медаль в карьере на ЧМ по легкой атлетике в помещении (в 2022 году получила "золото"), это первая награда Украины на турнире.
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.99 м
2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
3. Лия Апостоловски (Словения) – 1.95 м
9. Юлия Левченко (Украина) – 1.84 м
Популярное сейчас
- Ди Мария - о Роналду: На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами это совсем другой человек
- Вице-премьер Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за жалоб в Брюссель
- Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения
- Ярослава Магучих добыла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО