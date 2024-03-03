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Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото
Какой кошмар
Getty Images/Global Images Ukraine
Французская легкоатлетка Марго Шеврие сломала ногу во время проходящего в эти дни чемпионата мира в шотландском Глазго.
При выполнении первой попытки на отметке 4,65 м. Шеврие неудачно приземлилась мимо матов.
Спортсменку сразу доставили в больницу, а позже диагностировали у нее открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция намечена на 3 марта.
Марго уверена, что успеет восстановиться к Олимпийским играм-2024 в ее родном Париже.
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