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Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото

Легкая атлетика
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Какой кошмар

Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская легкоатлетка Марго Шеврие сломала ногу во время проходящего в эти дни чемпионата мира в шотландском Глазго.

При выполнении первой попытки на отметке 4,65 м. Шеврие неудачно приземлилась мимо матов.

Спортсменку сразу доставили в больницу, а позже диагностировали у нее открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция намечена на 3 марта.

Марго уверена, что успеет восстановиться к Олимпийским играм-2024 в ее родном Париже.

Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото - изображение 1

Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото - изображение 2
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