Французская легкоатлетка сломала ногу во время приземления. Фото

Французская легкоатлетка Марго Шеврие сломала ногу во время проходящего в эти дни чемпионата мира в шотландском Глазго.

При выполнении первой попытки на отметке 4,65 м. Шеврие неудачно приземлилась мимо матов.

Спортсменку сразу доставили в больницу, а позже диагностировали у нее открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция намечена на 3 марта.

Марго уверена, что успеет восстановиться к Олимпийским играм-2024 в ее родном Париже.