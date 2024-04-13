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Шанс для Бех-Романчук: Легенда тройного прыжка пропустит Олимпиаду-2024

Легкая атлетика
Обновлено

Марина будет фавориткой

Шанс для Бех-Романчук: Легенда тройного прыжка пропустит Олимпиаду-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительница Венесуэлы, чемпионка мира в тройном прыжке Юлимар Рохас рассказала, что не сможет выступить на Олимпиаде-2024.

"С большой болью и грустью вынуждена сказать, что во время тренировки я, приземляясь после прыжка, почувствовала серьезную боль. Впоследствии мне диагностировали травму ахиллового сухожилия. Мое сердце разбито, и я чувствую уныние. Хочу извиниться за то, что не смогу представить Венесуэлу на Олимпиаде-2024 в Париже.

Были очень сложные часы, во время которых я спрашивала себя и анализировала, почему это произошло. Однако понимаю, что в замыслах Божьих мы только инструменты его воли. Пока чувствую себя под эмоциональным влиянием из-за того, что не смогу представить свою страну, что не смогу защитить свое олимпийское золото. Но я должна остановиться, принять это, восстановиться и вернуться еще сильнее" – написала Рохас в Instagram.

Напомним, что серебряным призером чемпионата мира-2023 в тройном прыжке является украинка Марина Бех-Романчук.

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