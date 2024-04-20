Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек
Хорошие слова от украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками размышлениями по поводу внешней критики и института авторитетов.
"Действие. Как много советов, критики и прочего вы слышите каждый день? Это останавливает нас пробовать свои силы и двигаться. Ждем времени совершенства, вот тогда и исчезнут "критиканты", а мы, наконец, будем считать себя достойными. Но это совсем не так. Такие люди всегда будут появляться в жизни. Давать советы - словом, а не делом или примером. Заметьте, что достигшие чего-то в жизни дадут вам совет, если попросите. Или молча покажут своими действиями, как можно становиться лучше каждый день. Обратите внимание, кто всегда возле вас, держит за руку, подхватит после падений и будет оберегать вашу душу. Это и о спортсменах, и родителях, и учителях, и тренерах, и друзьях, и Военных и многих других. О тех героях, которых мы иногда не замечаем среди "псевдоэкспертов по жизни". Ибо каждому человеку нужен человек" – написала Юлия на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- Пеп Гвардиола не готов продлевать контракт с горожанами
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
- Ярмоленко, Буяльский и Караваев называют меня "Севилья" - Пономаренко
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста