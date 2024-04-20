  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек

Легкая атлетика
Обновлено

Хорошие слова от украинки

Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками размышлениями по поводу внешней критики и института авторитетов.

"Действие. Как много советов, критики и прочего вы слышите каждый день? Это останавливает нас пробовать свои силы и двигаться. Ждем времени совершенства, вот тогда и исчезнут "критиканты", а мы, наконец, будем считать себя достойными. Но это совсем не так. Такие люди всегда будут появляться в жизни. Давать советы - словом, а не делом или примером. Заметьте, что достигшие чего-то в жизни дадут вам совет, если попросите. Или молча покажут своими действиями, как можно становиться лучше каждый день. Обратите внимание, кто всегда возле вас, держит за руку, подхватит после падений и будет оберегать вашу душу. Это и о спортсменах, и родителях, и учителях, и тренерах, и друзьях, и Военных и многих других. О тех героях, которых мы иногда не замечаем среди "псевдоэкспертов по жизни". Ибо каждому человеку нужен человек" – написала Юлия на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк прокомментировала выход в полуфинал турнира в Штутгарте.

По теме
yellow-arrow
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
yellow-arrow
Магучих: Пора насладиться выходными. Фото
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото
Юлия Левченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости