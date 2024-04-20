Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками размышлениями по поводу внешней критики и института авторитетов.

"Действие. Как много советов, критики и прочего вы слышите каждый день? Это останавливает нас пробовать свои силы и двигаться. Ждем времени совершенства, вот тогда и исчезнут "критиканты", а мы, наконец, будем считать себя достойными. Но это совсем не так. Такие люди всегда будут появляться в жизни. Давать советы - словом, а не делом или примером. Заметьте, что достигшие чего-то в жизни дадут вам совет, если попросите. Или молча покажут своими действиями, как можно становиться лучше каждый день. Обратите внимание, кто всегда возле вас, держит за руку, подхватит после падений и будет оберегать вашу душу. Это и о спортсменах, и родителях, и учителях, и тренерах, и друзьях, и Военных и многих других. О тех героях, которых мы иногда не замечаем среди "псевдоэкспертов по жизни". Ибо каждому человеку нужен человек" – написала Юлия на своей странице в Instagram.