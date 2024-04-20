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Магучих: Пора насладиться выходными. Фото
Отдых – важная составляющая успеха
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка наслаждается отдыхом, который, безусловно, является важной составляющей успеха. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Левченко
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