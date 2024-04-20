  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих: Пора насладиться выходными. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих: Пора насладиться выходными. Фото

Легкая атлетика

Отдых – важная составляющая успеха

Магучих: Пора насладиться выходными. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка наслаждается отдыхом, который, безусловно, является важной составляющей успеха. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Левченко подняла тему авторитетов.

По теме
yellow-arrow
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
yellow-arrow
Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости