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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском Семене спортсмен покорил высоту 6,24 метра. Серебро у представителя США Сэма Кендриса (5,82), а ТОП-3 замкнул местный Хуан Бокай (5,72).

Дюплантис в восьмой раз в карьере устанавливает мировой рекорд. До этого лучшим результатом шведа был показатель 6,23 метра.

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