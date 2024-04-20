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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Легендарный
Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом.
На этапе Бриллиантовой лиги в китайском Семене спортсмен покорил высоту 6,24 метра. Серебро у представителя США Сэма Кендриса (5,82), а ТОП-3 замкнул местный Хуан Бокай (5,72).
Дюплантис в восьмой раз в карьере устанавливает мировой рекорд. До этого лучшим результатом шведа был показатель 6,23 метра.
6.24M! MONDO DUPLANTIS BREAKS HIS OWN POLE VAULT WORLD RECORD AT THE XIAMEN DIAMOND LEAGUE #XiamenDL pic.twitter.com/iDJF2P9Gpi— CITIUS MAG (@CitiusMag) April 20, 2024
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