Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском Семене спортсмен покорил высоту 6,24 метра. Серебро у представителя США Сэма Кендриса (5,82), а ТОП-3 замкнул местный Хуан Бокай (5,72).

Дюплантис в восьмой раз в карьере устанавливает мировой рекорд. До этого лучшим результатом шведа был показатель 6,23 метра.

6.24M! MONDO DUPLANTIS BREAKS HIS OWN POLE VAULT WORLD RECORD AT THE XIAMEN DIAMOND LEAGUE #XiamenDL pic.twitter.com/iDJF2P9Gpi