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Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото

Легкая атлетика

Просто машина

Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в выходной решила не отдыхать, а сосредоточиться на упорных тренировках. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинский гимнаст Ковтун стал чемпионом Европы-2024.

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