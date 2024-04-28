Легкая атлетика
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Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
Просто машина
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в выходной решила не отдыхать, а сосредоточиться на упорных тренировках. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинский гимнаст Ковтун
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