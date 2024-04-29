Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров на соревнованиях Curacao Sprint Fest в Виллемстаде.

В апреле спортсмен был включен в состав сборной Украины на лицензионный к Олимпиаде-2024 чемпионат мира по эстафетному бегу.

Погорелко показал результат 44.94 секунды опередив ближайшего преследователя Лимарвина Боневасию на 0.27 секунды.

24-летний украинский легкоатлет на соревнованиях представляет Сумскую область.

Стоит отметить, что таким образом Погорилка установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров превзойдя достижение Виталия Бутрима - 45.01.

Лучшие результаты Украины в беге на 400 метров:

Александр Погорелко - 44.94 секунды (2024 год)

Виталий Бутрим - 45.01 (2015)

Валентин Кульбацкий - 45.11 (1995)