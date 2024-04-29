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Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров
Сумчанин превзошел предыдущий рекорд на 0.27 секунды
Фото: Федерація легкої атлетики України
Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров на соревнованиях Curacao Sprint Fest в Виллемстаде.
В апреле спортсмен был включен в состав сборной Украины на лицензионный к Олимпиаде-2024 чемпионат мира по эстафетному бегу.
Погорелко показал результат 44.94 секунды опередив ближайшего преследователя Лимарвина Боневасию на 0.27 секунды.
24-летний украинский легкоатлет на соревнованиях представляет Сумскую область.
Стоит отметить, что таким образом Погорилка установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров превзойдя достижение Виталия Бутрима - 45.01.
Лучшие результаты Украины в беге на 400 метров:
Александр Погорелко - 44.94 секунды (2024 год)
Виталий Бутрим - 45.01 (2015)
Валентин Кульбацкий - 45.11 (1995)
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