  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров

Легкая атлетика
Обновлено

Сумчанин превзошел предыдущий рекорд на 0.27 секунды

Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров

Фото: Федерація легкої атлетики України

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Погорелко установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров на соревнованиях Curacao Sprint Fest в Виллемстаде.

В апреле спортсмен был включен в состав сборной Украины на лицензионный к Олимпиаде-2024 чемпионат мира по эстафетному бегу.

Погорелко показал результат 44.94 секунды опередив ближайшего преследователя Лимарвина Боневасию на 0.27 секунды.

24-летний украинский легкоатлет на соревнованиях представляет Сумскую область.

Стоит отметить, что таким образом Погорилка установил новый рекорд Украины в беге на 400 метров превзойдя достижение Виталия Бутрима - 45.01.

Лучшие результаты Украины в беге на 400 метров:

Александр Погорелко - 44.94 секунды (2024 год)

Виталий Бутрим - 45.01 (2015)

Валентин Кульбацкий - 45.11 (1995)

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
yellow-arrow
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
yellow-arrow
Магучих: Пора насладиться выходными. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости