Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре

Сезон Бриллиантовой лиги-2024 продолжится третьим этапом в Дохе (Катар) в пятницу, 10 мая.

Зато первый старт "сине-желтых" состоится в женских прыжках в высоту. Нашу страну будут представлять Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Не будет соревноваться в Катаре действующая чемпионка серии, украинка Ярослава Магучих. Сейчас подтверждено ее участие в седьмом этапе в Стокгольме, который непосредственно будет предшествовать чемпионату Европы-2024 в Риме.

Для Геращенко старт в Дохе станет первым в 2024 году. Левченко в течение зимней части сезона соревновалась на мировом первенстве в помещении, где заняла девятое место.