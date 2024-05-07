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Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре

Легкая атлетика
Обновлено

Соревнования состоятся 10 мая

Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон Бриллиантовой лиги-2024 продолжится третьим этапом в Дохе (Катар) в пятницу, 10 мая.

Зато первый старт "сине-желтых" состоится в женских прыжках в высоту. Нашу страну будут представлять Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Не будет соревноваться в Катаре действующая чемпионка серии, украинка Ярослава Магучих. Сейчас подтверждено ее участие в седьмом этапе в Стокгольме, который непосредственно будет предшествовать чемпионату Европы-2024 в Риме.

Для Геращенко старт в Дохе станет первым в 2024 году. Левченко в течение зимней части сезона соревновалась на мировом первенстве в помещении, где заняла девятое место.

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Юлия Левченко Ирина Геращенко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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