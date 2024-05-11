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Бех-Романчук показала поклонникам фото субботней тренировки
Украинка всегда в форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка провела утреннюю субботнюю тренировку и активно готовится к Олимпийским играм-2024. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ломаченко
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