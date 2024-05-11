Бех-Романчук показала поклонникам фото субботней тренировки

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка провела утреннюю субботнюю тренировку и активно готовится к Олимпийским играм-2024. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко поделился ожиданиями от боя против Камбососа.