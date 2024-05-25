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Магучих завершила подготовку к новому сезону. Фото
Олимпиада уже близко
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих завершила подготовку к новому сезону. Наша спортсменка проводит свой тренировочный лагерь в Португалии и готовится к главному старту четырехлетия – Олимпийским играм-2024.
Напомним, что ранее первые украинки
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