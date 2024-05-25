Магучих завершила подготовку к новому сезону. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих завершила подготовку к новому сезону. Наша спортсменка проводит свой тренировочный лагерь в Португалии и готовится к главному старту четырехлетия – Олимпийским играм-2024.

Напомним, что ранее первые украинки получили соперниц на Ролан Гаррос.