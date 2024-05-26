Бех-Романчук снялась в нежной фотосессии с пионами

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в профессиональной сессии на природе с цветами. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала букет цветов от неизвестного поклонника.