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Бех-Романчук снялась в нежной фотосессии с пионами

Легкая атлетика
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Невероятная красота

Бех-Романчук снялась в нежной фотосессии с пионами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в профессиональной сессии на природе с цветами. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала букет цветов от неизвестного поклонника.

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