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Бех-Романчук снялась в нежной фотосессии с пионами
Невероятная красота
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в профессиональной сессии на природе с цветами. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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