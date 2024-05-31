Бех-Романчук, Проценко и Ткачук пропустят Евро-2024 по легкой атлетике

Сборная Украины не сможет рассчитывать на трех лидеров команды на чемпионате Европы-2024 по легкой атлетике. Всего нашу страну будут представлять 46 спортсменов.

Пропустят Евро-2024, в частности, Марина Бех-Романчук, Андрей Проценко и Виктория Ткачук.

Марина Бех-Романчук не примет участия в соревнованиях из-за травмы. Причины пропуска континентального первенства остальными спортсменами неизвестны.

Марина Бех-Романчук была в заявке на несколько этапов Бриллиантовой лиги, но сезон не открыла - со всех запланированных соревнований снималась.