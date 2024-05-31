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Марина Бех-Романчук: Недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться

Легкая атлетика

Спортсменка пропустит чемпионат Европы

Марина Бех-Романчук: Недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующая чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук пропустит Евро-2024 по легкой атлетике. Украинка рассказала, что не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы.

"За спиной очень тяжелое время и оно до сих пор продолжается. Вы знаете, что я всегда борюсь до конца!

Но к сожалению недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться в ближайшее время (это боль, которую я не могу терпеть и нагрузки только ухудшат мое состояние!

На этот раз травма оказалась сильнее меня и мне пришлось отказаться от чемпионата Европы ради реабилитации.

Это трудно пережить, потому что я вкладывала не только силы, но и душу в эту подготовку к этому особому сезону, с желанием принести много побед нашей стране.

Но спорт иногда бывает очень жестокий и удача отвернулась от меня ... Я долго писала этот пост, потому что ненавижу жалость к себе, но я должна быть честна с вами и надеюсь на ваше понимание и поддержку.

Не представляете как больно признаваться в этом даже самой себе, но: этот чемпионат Европы пройдет без меня", - говорится в Instagram-сообщении прыгуньи.

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