Марина Бех-Романчук: Недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться

Действующая чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук пропустит Евро-2024 по легкой атлетике. Украинка рассказала, что не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы.

"За спиной очень тяжелое время и оно до сих пор продолжается. Вы знаете, что я всегда борюсь до конца!

Но к сожалению недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться в ближайшее время (это боль, которую я не могу терпеть и нагрузки только ухудшат мое состояние!

На этот раз травма оказалась сильнее меня и мне пришлось отказаться от чемпионата Европы ради реабилитации.

Это трудно пережить, потому что я вкладывала не только силы, но и душу в эту подготовку к этому особому сезону, с желанием принести много побед нашей стране.

Но спорт иногда бывает очень жестокий и удача отвернулась от меня ... Я долго писала этот пост, потому что ненавижу жалость к себе, но я должна быть честна с вами и надеюсь на ваше понимание и поддержку.

Не представляете как больно признаваться в этом даже самой себе, но: этот чемпионат Европы пройдет без меня", - говорится в Instagram-сообщении прыгуньи.