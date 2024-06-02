Бех-Романчук растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это непростое время (Марина травмирована и пропустит чемпионат Европы 2024). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид поделилась семейными фото из уик-энда.