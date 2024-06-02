Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает. Фото
Марина, мы с тобой
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это непростое время (Марина травмирована и пропустит чемпионат Европы 2024). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил место в элите, Яремчук близок к трансферу. Главные новости за 1 июня
- Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
- Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно
- Марина Бех-Романчук: Недавно на тренировке я получила травму, которая не позволит мне соревноваться
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн