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Бех-Романчук растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Марина, мы с тобой

Бех-Романчук растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это непростое время (Марина травмирована и пропустит чемпионат Европы 2024). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук растрогалась и поблагодарила всех, кто поддерживает. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид поделилась семейными фото из уик-энда.

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