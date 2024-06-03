World Athletics объявила о новых международных соревнованиях с рекордным призовым фондом

Организация World Athletics, которая проводит международные соревнования по легкой атлетике объявила о проведении нового международного чемпионата мира. Он стартует в 2026 году и будет иметь самый большой призовой фонд в истории этого вида спорта.

На соревнованиях "World Athletics Ultimate Championship" сойдутся чемпионы мира, олимпийские чемпионы, победители Бриллиантовой лиги и ведущие атлеты года, которые будут представлять свои национальные сборные. Призовой фонд мероприятия составит 10 млн долларов, а золотые медалисты получат 150 000 тысяч долларов.

Соревнования будут проходить в течение трех вечерних сессий и будут охватывать спринты, забеги на средние и длинные дистанции, эстафеты, прыжки и метание. Будапешт, который принимал прошлогодний Чемпионат мира, будет принимать первые соревнования "World Athletics Ultimate Championship" с 11 по 13 сентября 2026 года. После этого их будут проводить каждые два года, а города-хозяева будут определяться дополнительно.

"Благодаря тому, что в соревнованиях примут участие только лучшие из лучших и пройдут в полуфиналы и финалы, мы создадим непосредственное давление на спортсменов. "World Athletics Ultimate Championship" будет насыщенным и захватывающим для болельщиков, устанавливая новый стандарт для легкоатлетических соревнований", - заявил президент организации Лорд Коу.