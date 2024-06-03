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В World Athletics объявили о проведении нового чемпионата мира
Он состоится в 2026 году
Фото: worldathletics.org
В понедельник, 3 июня, в World Athletics объявили о запуске World Athletics Ultimate Championship — нового чемпионата мира, в котором будут соревноваться между собой чемпионы мира, победители Бриллиантовой лиги и лучшие спортсмены года.
Призовой фонд соревнований составит $ 10 млн, что является самой крупной суммой в истории спорта, а золотые медалисты в каждом виде получат $ 150 млн.
"Чемпионат мира по лёгкой атлетике будет насыщенным и захватывающим для болельщиков, устанавливая новый стандарт для легкоатлетических соревнований. В нём примут участие крупнейшие звёзды лёгкой атлетики, и это станет обязательным для просмотра мировым спортивным событием", — приводит слова президента Всемирной атлетической федерации Себастьяна Коу Mundo Deportivo.
"Используя инновации и отходя от традиционных моделей, мы стремимся охватить более широкую аудиторию, особенно молодых болельщиков, и поднять уровень всего спорта", — приводит слова главного исполнительного директора World Athletics Джо Риджона Mundo Deportivo.
Дебютные соревнования пройдут 11-13 сентября 2026 года и будут проводиться каждые два года в столице Венгрии Будапеште.
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