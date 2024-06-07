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Людмила Оляновская добыла бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике
Первая награда для Украины
Фото: Главком
Украинская ходунка Людмила Оляновская завоевала "бронзу" 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетике. Таким образом она получила лицензию на Олимпийские игры-2024.
После четверти дистанции Оляновская удерживала третье место. В первой десятке закрепились Сахарук и Собчук - восьмая и девятая позиции соответственно на отметке в пять километров.
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Уже после 15 километров украинка уступала лидеру гонки 27 секунд и пересекла финишную черту третьей, выполнив олимпийский норматив в 1:28:48 часа!
Чемпионат Европы-2024. Спортивная ходьба - 20 км
Антонелла Пальмизано (Италия) - 1:28:09 часа
Валентина Траплетти (Италия) - 1:28:37 часа
Людмила Оляновская (Украина) - 1:28:48 часа
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