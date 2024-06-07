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Оляновская: Всей Украине нужна была эта медаль
Спортсменка добыла бронзу на ЧЕ по легкой атлетике
Фото: УАФ
Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская прокомментировала завоевание бронзы на чемпионате Европы. Слова спортсменки приводит ФЛАУ.
"Когда-то я финишировала с флагом, но сейчас хотела праздновать с ним после финиша. Я не могла себе простить четвертое место два года назад на чемпионате Европы в Мюнхене. Всей Украине, не только мне, нужна была эта медаль."
Стоит отметить, что для Украины эта награда стала первой на чемпионате Европы по легкой атлетике-2024.
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