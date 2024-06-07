Оляновская: Всей Украине нужна была эта медаль

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская прокомментировала завоевание бронзы на чемпионате Европы. Слова спортсменки приводит ФЛАУ.

"Когда-то я финишировала с флагом, но сейчас хотела праздновать с ним после финиша. Я не могла себе простить четвертое место два года назад на чемпионате Европы в Мюнхене. Всей Украине, не только мне, нужна была эта медаль."

Стоит отметить, что для Украины эта награда стала первой на чемпионате Европы по легкой атлетике-2024.

