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Ирина Геращенко и Ярослава Магучих вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту
Магучих продолжает защиту звания действующей чемпионки Европы
фото - Getty Images
Две украинские атлетки, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту.
Стоит отметить, что Магучих на Евро-2024 защищает звание действующей чемпионки, которое получила в 2022 году.
Кроме этих двух спортсменок Украину представляли также Юлия Левченко и Юлия Чумаченко, которые сошли с дистанции.
Для того чтобы преодолеть квалификацию, Магучих хватило двух прыжков - 1.89 м и 1.92 м.
Финал женских прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 июня, в 21:30.
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