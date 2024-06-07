Ирина Геращенко и Ярослава Магучих вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту

Две украинские атлетки, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту.

Стоит отметить, что Магучих на Евро-2024 защищает звание действующей чемпионки, которое получила в 2022 году.

Кроме этих двух спортсменок Украину представляли также Юлия Левченко и Юлия Чумаченко, которые сошли с дистанции.

Для того чтобы преодолеть квалификацию, Магучих хватило двух прыжков - 1.89 м и 1.92 м.

Финал женских прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 июня, в 21:30.