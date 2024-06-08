Магучих: Перед тем, как выйти в сектор, вообще не знала, буду ли прыгать

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытой местности) Ярослава Магучих прокомментировала выход в финал чемпионата Европы-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Приехали сюда, и на самом деле это было четыре тяжелых дня для меня и команды. Перед тем, как выйти в сектор, вообще не знала, буду ли прыгать.

Но я благодарна своей команде и тренерам за поддержку, своим близким. Они меня поддерживали и говорили, что все зависит от моих ощущений. Приехали в Рим, четыре дня, туда-сюда в больнице. Но сейчас все хорошо, то есть это больше (тейп на ноге - прим) подстраховаться.

Думала ли о пропуске Евро ввиду Олимпиады? На самом деле, так было бы только если бы мне было больно прыгать в секторе. Решили, что предпримем пробную попытку в разминке. Совершила попытку во время разминки, ничего не почувствовала, все было хорошо. Поэтому готовимся к финалу.

Была довольно трудная работа, действительно. Но действительно важно было настраиваться на позитив. Все эти четыре дня настраивала себя положительно, что я могу прыгать и все будет хорошо.

Приходила на разминку по утрам, на этот стадион, пыталась бегать, делать упражнения и поняла, что я могу и все будет хорошо" – сказала Ярослава.

Напомним, что финал чемпионата Европы в секторе прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 июня.