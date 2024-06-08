Юлия Левченко прокомментировала невыход в финал чемпионата Европы-2024

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко прокомментировала свое выступление в полуфинале чемпионата Европы-2024 в секторе прыжков в высоту. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Что не так? Это нужно будет разбирать с тренером. К сожалению, отсутствует такая стабильность в прыжке – не денешься от этого, она где-то проскакивает. На таких соревнованиях уже нужно, чтобы все было идеально, а у меня были помарки. К сожалению, сработало так, что таков результат. Что нужно добавить? Мне кажется стабильности, ощущения свои обрести. Возможно, другие высотницы меня поймут, кто с таким сталкивался или завершил карьеру. Ощущения смазаны, очень много в уме такой информации. Очень рада, что тренер рядом и настраивала, могло быть лучше, но так.

Работаю ли с психологом? Я пробую разные методы. Не скажу, что это просто. Справляюсь, честно говоря, тяжеловато. Особенно когда нужно, как сейчас выходить, встречать вас. Мне очень приятно, что интервью берете и спрашиваете, как я. Ибо когда выиграешь, то легче делиться эмоциями и ничего не нужно объяснять. А когда где-то промахнулся, не получается определенное время, то обычно хочется, чтобы все вернулось быстрее и прыжек, ощущение. К сожалению, сегодня перестраховались и ногу затейпировали, чтобы ничего не отвлекало, но так. Нечего сказать" – сказала Левченко.