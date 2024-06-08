Украинка Лобан снялась с чемпионата Европы-2024 в семиборье

Украинская легкоатлетка Юлия Лобан досрочно завершила чемпионат Европы 2024. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Наша спортсменка выступала в семиборье, однако снялась с дистанции после трех дисциплин. На четвертую – бег на 200 метров – Лобан не вышла.

100-метровку с барьерами пробежала за 13.96 секунды — за карьеру это третье время украинки в этой дисциплине. На старте семиборья делила 19 место в общем зачете. В прыжках в высоту остановилась на отметке 1.74 метра и выбыла в ТОП-20 общего зачета.

13-й результат украинка продемонстрировала в толкании ядра (13.05 метра) и поднялась на 18 место в рейтинге семиборья.

В Федерации легкой атлетики Украины сообщили Суспільному, что Лобан завершила выступления из-за повреждений, которые также помешали Юлии показать результат на майском чемпионате Украины.