Геращенко – о финале ЧЕ-2024: Буду делать все, что могу, очень рада, что я здесь

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко прокомментировала выход в финал чемпионата Европы-2024 в секторе прыжков в высоту. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Буду делать все, что могу, постараюсь в этих классных условиях. Поддержка классная. Действительно очень рада, что я здесь.

Хотела бы очень, если бы все четыре (представительницы Украины - прим) прошли в финал. Это было бы просто вау. Но я понимаю, что у каждой есть свои причины. Уверена, каждая сегодня абсолютно на максимум выложилась и сделала все от себя зависящее. Верю, что мы вчетвером будем еще и на пьедестале стоять вместе, поделимся" – сказала Ирина.