Украинец Кохан квалифицировался в финал ЧЕ-2024 в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан успешно квалифицировался в финал чемпионата Европы-2024 в дисциплине метания молота.

Для этого нашему спортсмену хватило одной попытки – 77.77 м , это норматив для выхода в финал, который состоится в воскресенье, 9 июня, в 22:00 по киевскому времени.

"Самочувствие нормальное. Две попытки сделал разминочные, одну – соревновательную. Вроде бы нормально в секторе, завтра посмотрим лучше, ведь, надеюсь, будет больше попыток. Сектор такой же, как был в Мюнхене, а круг нормальный.

На всех смотрю как на конкурентов за медали. Новицки готов метать далеко, венгр тоже. Все готовы метать далеко" – сказал украинец после своей попытки.