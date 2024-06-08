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Украинец Кохан квалифицировался в финал ЧЕ-2024 в метании молота
Удачи в финале
фото - Reuters
Украинский легкоатлет Михаил Кохан успешно квалифицировался в финал чемпионата Европы-2024 в дисциплине метания молота.
Для этого нашему спортсмену хватило одной попытки – 77.77 м, это норматив для выхода в финал, который состоится в воскресенье, 9 июня, в 22:00 по киевскому времени.
"Самочувствие нормальное. Две попытки сделал разминочные, одну – соревновательную. Вроде бы нормально в секторе, завтра посмотрим лучше, ведь, надеюсь, будет больше попыток. Сектор такой же, как был в Мюнхене, а круг нормальный.
На всех смотрю как на конкурентов за медали. Новицки готов метать далеко, венгр тоже. Все готовы метать далеко" – сказал украинец после своей попытки.
Напомним, что ранее Магучих
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