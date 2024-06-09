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Чемпионат Европы-2024. Магучих защищает титул чемпионки континента, Кохан борется за медали

Легкая атлетика
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Чемпионат Европы-2024. Магучих защищает титул чемпионки континента, Кохан борется за медали

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 июня, в рамках чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике состоятся финалы в дисциплинах, которые дают наибольшие шансы украинской команде завоевать награды континентального первенства.

В 21:28 по киевскому времени в борьбу в секторе прыжков в высоту вступят две представительницы нашего государства. Ярослава Магучих будет защищать титул чемпионки Европы, а Ирина Геращенко попытается также сразиться за медали.

В 22:10 украинский метатель молота Михаил Кохан проведет свой финал в секторе. Третий квалификационный результат дает нам надежду на хорошее выступление в решающих попытках.

Также в 22:04 две украинки будут бороться в тройном прыжке. Ольга Корсун и Анна Красуцкая постараются показать как можно лучший результат.

Другие соревнования с участием украинцев:

10:30. Полумарафон, женщины, финал: Виктория Калюжная, Ольга Ножник.

11:45. Тройной прыжек, мужчины, квалификация: Артем Коноваленко, Владислав Шепелев

12:30. Метание молота, женщины, квалификация: Ирина Климец

12:35. Прыжки в высоту, мужчины, квалификация: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

13:40. 400 метров с барьерами, женщины, первый забег: Мария Буряк

21:21. 400 метров, женщины, полуфинал: Марина Шостак

21:38. 400 метров, мужчины, полуфинал: Александр Погорилко

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