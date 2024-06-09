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Чемпионат Европы-2024. Магучих защищает титул чемпионки континента, Кохан борется за медали
Болеем за наших
фото - Getty Images
Сегодня, 9 июня, в рамках чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике состоятся финалы в дисциплинах, которые дают наибольшие шансы украинской команде завоевать награды континентального первенства.
В 21:28 по киевскому времени в борьбу в секторе прыжков в высоту вступят две представительницы нашего государства. Ярослава Магучих будет защищать титул чемпионки Европы, а Ирина Геращенко попытается также сразиться за медали.
В 22:10 украинский метатель молота Михаил Кохан проведет свой финал в секторе. Третий квалификационный результат дает нам надежду на хорошее выступление в решающих попытках.
Также в 22:04 две украинки будут бороться в тройном прыжке. Ольга Корсун и Анна Красуцкая постараются показать как можно лучший результат.
Другие соревнования с участием украинцев:
10:30. Полумарафон, женщины, финал: Виктория Калюжная, Ольга Ножник.
11:45. Тройной прыжек, мужчины, квалификация: Артем Коноваленко, Владислав Шепелев
12:30. Метание молота, женщины, квалификация: Ирина Климец
12:35. Прыжки в высоту, мужчины, квалификация: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин
13:40. 400 метров с барьерами, женщины, первый забег: Мария Буряк
21:21. 400 метров, женщины, полуфинал: Марина Шостак
21:38. 400 метров, мужчины, полуфинал: Александр Погорилко
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