Два украинца вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту

Сегодня, 9 июня, в рамках чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту мужчины выполнили свои квалификационные попытки.

По их итогам два представителя Украины вышли в финальную часть соревнований. Олег Дорощук и Владислав Лавский преодолели высоту 2,21 метра . Этого хватило, чтобы попасть в число 12 лучших и бороться за самые высокие награды.

Финал мужских прыжков в высоту состоится во вторник, 12 июня, в 21:35.