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Два украинца вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту
Борьба за награды
Фото: Getty Images
Сегодня, 9 июня, в рамках чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту мужчины выполнили свои квалификационные попытки.
По их итогам два представителя Украины вышли в финальную часть соревнований. Олег Дорощук и Владислав Лавский преодолели высоту 2,21 метра. Этого хватило, чтобы попасть в число 12 лучших и бороться за самые высокие награды.
Финал мужских прыжков в высоту состоится во вторник, 12 июня, в 21:35.
Напомним, что сегодня за медали в прыжка в высоту будут
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