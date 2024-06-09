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Два украинца вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту

Легкая атлетика

Борьба за награды

Два украинца вышли в финал чемпионата Европы-2024 в прыжках в высоту

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 июня, в рамках чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту мужчины выполнили свои квалификационные попытки.

По их итогам два представителя Украины вышли в финальную часть соревнований. Олег Дорощук и Владислав Лавский преодолели высоту 2,21 метра. Этого хватило, чтобы попасть в число 12 лучших и бороться за самые высокие награды.

Финал мужских прыжков в высоту состоится во вторник, 12 июня, в 21:35.

Напомним, что сегодня за медали в прыжка в высоту будут бороться девушки.

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