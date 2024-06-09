Магучих – чемпионка Европы-2024 в секторе прыжков в высоту, Геращенко – бронзовая медалистка

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы-2024 на открытом воздухе.

Наша спортсменка покорила высоту 2,01 метра . Этого хватило для того, чтобы завоевать наивысшую награду континентального первенства.

Серебряная медаль досталась представительнице Сербии Ангелине Топич (1,97), а ТОП-3 замкнула еще одна представительница нашего государства Ирина Геращенко (1,95).

Попытки украинских легкоатлеток:

Магучих – 1,90 (+); 1,95(+); 1,97(+); 1,99 (+); 2,01 (-+)

Геращенко – 1,86 (+); 1,90 (-+); 1,93 (--+); 1,95 (-+); 1,97 (---)

Ярослава защитила свой титул чемпионки Европы, который она завоевала в 2022 году. Для Геращенко это первая награда на уровне континентальных первенств. Украина впервые завоевала двойной подиум на Евро в женских прыжках в высоту.