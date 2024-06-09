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Михаил Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в метании молота

Легкая атлетика

Поздравляем с отличным результатом

Михаил Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в метании молота

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в секторе метания молота. Наш спортсмен продемонстрировал результат 80,18 метров, чего хватило, чтобы замкнуть ТОП-3.

Золотую награду завоевал представитель Польши Войцак Новицки (80,95), серебро у спортсмена из Венгрии Венце Халажа (80,49).

Попытки Кохана: 76,06; 78,45; 80,10; 78,31; 80,18.

Это первая медаль в карьере Михаила на чемпионате Европы. В целом у Украины четыре награды на Евро-2024 (1+0+3).

Напомним, что ранее Магучих защитила звание чемпионки Европы.

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чемпионат Европы по легкой атлетике Михаил Кохан
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