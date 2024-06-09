Михаил Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в секторе метания молота. Наш спортсмен продемонстрировал результат 80,18 метров , чего хватило, чтобы замкнуть ТОП-3.

Золотую награду завоевал представитель Польши Войцак Новицки (80,95), серебро у спортсмена из Венгрии Венце Халажа (80,49).

Попытки Кохана: 76,06; 78,45; 80,10; 78,31; 80,18.

Это первая медаль в карьере Михаила на чемпионате Европы. В целом у Украины четыре награды на Евро-2024 (1+0+3).