Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в метании молота
Поздравляем с отличным результатом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в секторе метания молота. Наш спортсмен продемонстрировал результат 80,18 метров, чего хватило, чтобы замкнуть ТОП-3.
Золотую награду завоевал представитель Польши Войцак Новицки (80,95), серебро у спортсмена из Венгрии Венце Халажа (80,49).
Попытки Кохана: 76,06; 78,45; 80,10; 78,31; 80,18.
Это первая медаль в карьере Михаила на чемпионате Европы. В целом у Украины четыре награды на Евро-2024 (1+0+3).
Напомним, что ранее Магучих
Популярное сейчас
- Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке
- Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Магучих: Перед тем, как выйти в сектор, вообще не знала, буду ли прыгать
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО