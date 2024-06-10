Кайсен: На Евро-2024 все понравилось, но результат - не мой

Украинская бегунья Татьяна Кайсен одолела дистанцию ​​в 200 метров за 24.31 секунды, что стало вторым результатом легкоатлетки в сезоне.

С этим показателем украинка финишировала восьмой в своей группе и заняла 22 место общего зачета. Следовательно, бегунья не смогла пройти в полуфинал.

"Мне все нравится. Результат - не мой. Но думаю, для таких соревнований будет хорошо. Хотелось бы, конечно, лучше, но уже как есть. Я вроде бы готова бежать, но сейчас сил нет в ногах. Нужно еще немного подготовиться, тогда будет лучше. Сейчас я себя чувствую не так, как в прошлом году.

Не скажу, что рано начинала сезон, как всегда. Подготовку нужно сменить чуть-чуть. Я просто всегда готовилась под 200 метров, бегала спринт. А сейчас мы готовились на 400, спринт мне посадили. Нужно его поднимать, тогда я буду чувствовать силу в ногах, будет скорость. Тогда смогу бежать 200 метров", - приводит слова Кайсен Суспільне:Спорт.