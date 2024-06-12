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Лавский и Дорощук завоевали свои первые медали на чемпионате Европы

Легкая атлетика

Украинские спортсмены достойно выступили на соревнованиях

Лавский и Дорощук завоевали свои первые медали на чемпионате Европы

Фото: Getty Images

Новина українською

В прыжках в высоту Владислав Лавский продемонстрировал результат 2,29 м – это повторение собственного рекорда. Он выиграл серебро, а его соотечественник Олег Дорощук – бронзу (2,26 м).

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Второй раз в истории соревнований Украина получила двойной подиум в мужских прыжках. Олег впервые представлял страну на ЧЕ 2 года назад. На его счету золото в Летней Универсиаде 2021, а в 2017-м он получил бронзовую награду на Чемпионате мира U18.

Олег прошлым летом взял серебро на ЧЕ U23. В Риме он установил личный рекорд.

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Олег Дорощук
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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