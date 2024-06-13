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Сборная Италии стала победителем медального зачёта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Легкая атлетика

Наша команда заняла 14-е место

Сборная Италии стала победителем медального зачёта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Италии по лёгкой атлетике заняла первое место в медальном зачёте на домашнем чемпионате Европы, проходившем в Риме с 7 по 12 июня. Итальянские легкоатлеты завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2024.

1. Италия — 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали (всего — 24).

2. Франция — 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей (16).

3. Великобритания — 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей (13).

4. Норвегия — 4 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали (7).

5. Швейцария — 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали (9).

......

14. Украина — 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые медали (6).

Напомним, итальянский легкоатлет и прыгун в высоту Джанмарко Тамбери установил рекорд чемпионатов Европы. Он с первой попытки взял высоту 2,37 метра.

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