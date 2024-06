Adidas показал новую форму для Уимблдона-2024

Бренд Adidas представил первые кадры формы для Уимблдона-2024.

В прошлом году чемпионкой турнира среди женщин стала Маркета Вондроушова из Чехии. Среди мужчин победу одержал 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

Just a few of the Wimbledon-ready looks from Adidas for 2024 pic.twitter.com/GMFp2dAmmN