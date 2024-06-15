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Бех-Романчук: Новый день, новый шаг, новая высота. Видео

Легкая атлетика

Украинка возвращается

Бех-Романчук: Новый день, новый шаг, новая высота. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка постепенно возвращается к процессу тренировок после определенной паузы, связанной с травмой. Напомним, что Марина была вынуждена пропустить чемпионат Европы-2024 по легкой атлетике.

Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид показала свои любимые цветы. Фото

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