Бех-Романчук: Новый день, новый шаг, новая высота. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка постепенно возвращается к процессу тренировок после определенной паузы, связанной с травмой. Напомним, что Марина была вынуждена пропустить чемпионат Европы-2024 по легкой атлетике.

Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.