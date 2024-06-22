Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук: Боль, усталость, отчаяние и вера и надежда в глубине души. Видео
Марина, мы с тобой
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка проходит процесс восстановления после травмы и готовится выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 близок к прекращению существования - источник
- Анатолий Чанцев: Гол Яремчука – самый высокий уровень футбола
- Левченко: Если бы не Трубин – мы бы сейчас не радовались. Он нас вытащил за уши
- Полузащитник Металлиста заинтересовал представителей АПЛ и Чемпионшипа
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн