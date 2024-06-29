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Еще одна соперница Бех-Романчук пропустит Олимпиаду-2024

Легкая атлетика
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Для Марины открывается путь к медалям

Еще одна соперница Бех-Романчук пропустит Олимпиаду-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Португальская легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады-2020 в тройном прыжке Патрисиа Мамона заявила, что пропустит главные игры четырехлетия в Париже (Франция).

"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что, к сожалению, не смогу поучаствовать в Олимпийских играх-2024. На чемпионате Европы в помещении в 2023 году в Стамбуле я получила травму в квалификации. Однако желание сразиться за подиум было сильнее, и в результате я ушла с медалью на груди, но довольно ослабла. С тех пор я поправилась. Я никогда не прекращала тренировки, но совсем недавно получила травму колена, из-за которой я не могла быть в лучшей форме для квалификации на Игры" – написала Мамона на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее чемпионка мира и олимпийская чемпионка Юлимар Рохас заявила, что пропустит Олимпиаду-2024. Таким образом, украинка Марина Бех-Романчук, которая является серебряной вице-чемпионкой мира-2023, является одной из главных фавориток Игр.

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Олимпиада-2024 Марина Бех-Романчук
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