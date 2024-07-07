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Магучих и команда готовы к старту Бриллиантовой лиги в Париже. Фото

Легкая атлетика
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Удачи нашим спортсменам

Магучих и команда готовы к старту Бриллиантовой лиги в Париже. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Она вместе с другими членами украинской команды (Артур Фельнер – метание копья, Владислав Пронин – физиотерапевт) готовы к старту этапа Бриллиантовой лиги в Париже (Франция). Соответствующее фото Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих и команда готовы к старту Бриллиантовой лиги в Париже. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала снимки с победного матча 1/16 Wimbledon.

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