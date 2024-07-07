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Левченко в Испании осваивает новый вид спорта. Фото
Юлия постоянно активна
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Жироне (Испания) и во время отдыха от прыжков в высоту осваивает новый вид спорта – велотрек. Соответствующий снимок Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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