  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Левченко в Испании осваивает новый вид спорта. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко в Испании осваивает новый вид спорта. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Юлия постоянно активна

Левченко в Испании осваивает новый вид спорта. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Жироне (Испания) и во время отдыха от прыжков в высоту осваивает новый вид спорта – велотрек. Соответствующий снимок Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Левченко в Испании осваивает новый вид спорта. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих показала фото из Парижа.

По теме
yellow-arrow
Магучих и команда готовы к старту Бриллиантовой лиги в Париже. Фото
yellow-arrow
Украина завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике по мировому рейтингу
yellow-arrow
Еще одна соперница Бех-Романчук пропустит Олимпиаду-2024
Юлия Левченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости