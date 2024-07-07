Украинец Кохан – бронзовый призер этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Париже (Франция). Наш спортсмен показал результат 75,13 метров, что позволило ему замкнуть ТОП-3 соревнований.

Золото получил представитель Польши Павел Файдек (77,13), а серебро – у его партнера по команде Войцеха Новицки (75,17).

Напомним, что Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024. Впереди у Кохана подготовительные сборы к Олимпийским играм, которые он проведет в Эстонии. Вместе с ним на собрании будут прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метатель копья Артур Фельфнер.