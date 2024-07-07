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Украинец Кохан – бронзовый призер этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Легкая атлетика

Прекрасное выступление перед Олимпиадой

Украинец Кохан – бронзовый призер этапа Бриллиантовой лиги в Париже

фото - Getty Images

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Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Париже (Франция). Наш спортсмен показал результат 75,13 метров, что позволило ему замкнуть ТОП-3 соревнований.

Золото получил представитель Польши Павел Файдек (77,13), а серебро – у его партнера по команде Войцеха Новицки (75,17).

Напомним, что Кохан – бронзовый призер чемпионата Европы-2024. Впереди у Кохана подготовительные сборы к Олимпийским играм, которые он проведет в Эстонии. Вместе с ним на собрании будут прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метатель копья Артур Фельфнер.

Напомним, что Юлия Левченко в Испании осваивает новый вид спорта.

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Михаил Кохан
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Источник:
Suspilne
Опубликовал: Андрей Хижняк
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