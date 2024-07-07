Магучих устанавливает мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущее достижение оформили 37 лет назад

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже удалось зафиксировать новый рекорд в прыжках в высоту. Интересно, что перед исторической попыткой Ярослава успела обновить свой рекорд (2.07 м). Но уже очень скоро она выдала результат 2.10 м.

В 1987 году болгарская спортсменка Стефка Костадинова выступила с результатом 2.09 м. Тогда прыгунья побила собственный рекорд (2.08 м в 1986-м).

В XXI веке ближе всего к новой планке были шведка Кайса Берквист (2006) и хорватка Бланка Влашич (2009). В обоих случаях они показали результат 2.08 м.