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Магучих устанавливает мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущее достижение оформили 37 лет назад

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка покорила новую вершину

Магучих устанавливает мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущее достижение оформили 37 лет назад

фото - Getty Images

Новина українською

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже удалось зафиксировать новый рекорд в прыжках в высоту. Интересно, что перед исторической попыткой Ярослава успела обновить свой рекорд (2.07 м). Но уже очень скоро она выдала результат 2.10 м.

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В 1987 году болгарская спортсменка Стефка Костадинова выступила с результатом 2.09 м. Тогда прыгунья побила собственный рекорд (2.08 м в 1986-м).

В XXI веке ближе всего к новой планке были шведка Кайса Берквист (2006) и хорватка Бланка Влашич (2009). В обоих случаях они показали результат 2.08 м.

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1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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scorpius (Ck)
07.07.2024 в 20:05
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Комментарии 6
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scorpius (Ck)
07.07.2024 в 20:05
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Вarcelinius
07.07.2024 в 19:47
Туш!
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0
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Morphyk7 (Черновцы)
07.07.2024 в 19:07
Очень сильно. Умница
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0
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oda1979 (Запорожье)
07.07.2024 в 19:06
Молодчинка! Моя девочка!
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0
1
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Вarcelinius
07.07.2024 в 19:48
Со своей попкой играешься?
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0
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Багіра (Рівне)
07.07.2024 в 19:05
Яка ж МОЛОДЧИНКА!!!
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