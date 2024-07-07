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Как это было: исторический прыжок Магучих
Такой мировой рекорд еще долго не смогут обновить
Фото: Диалог
В 2022 году Ярослава на этапе Бриллиантовой лиги BAllianz Memorial Van Damme в Брюсселе достигла показателя 2.05 м. До сегодняшнего дня это был её лучший результат на международных соревнованиях.
Сегодня украинка дважды обновила свой рекорд. Второй, как оказалось, стал историческим – заоблачные 2.10 м. Достижение 2.09 м болгарки Стефки Костадиновой в 1987 году наконец-то потеряло пальму первенства.
Магучих всего 22 года, а в её активе уже 21 золотая медаль на разных турнирах и мировой рекорд по прыжкам в высоту.
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