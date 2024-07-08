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Ярослава Магучих: Были прыжки до 2.07 и я думала "Что я делаю?". Но потом поняла, что хочу бороться дальше
Прокомментировала установление мирового рекорда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих дала свой комментарий после установления мирового рекорда в прыжках в высоту.
"Да, всем спасибо за поддержку. Очень много эмоций, но мы сделали это с моей командой, с моей семьей. Поэтому я очень рада.
Конечно, прыжки до 2.07 были такие себе и я думала: "Что я делаю? Вообще не то". Но когда я прыгнула 2.07 со второй попытки, я поняла, что хочу я бороться дальше. Я хочу прыгать 2.10; я попыталась это сделать – и прыгнула для всех нас, для всех украинцев.
Я очень благодарна нашим военным, которые защищают фронт. Благодаря вам я имею возможность показывать здесь хорошие результаты. Только благодаря вам я жива. Спасибо вам. Слава Украине", - сказала Ярослава Магучих.
Отметим, что украинка взяла высоту 2.10 и побила рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет.
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