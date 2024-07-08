Ярослава Магучих: Были прыжки до 2.07 и я думала "Что я делаю?". Но потом поняла, что хочу бороться дальше

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих дала свой комментарий после установления мирового рекорда в прыжках в высоту.

"Да, всем спасибо за поддержку. Очень много эмоций, но мы сделали это с моей командой, с моей семьей. Поэтому я очень рада.

Конечно, прыжки до 2.07 были такие себе и я думала: "Что я делаю? Вообще не то". Но когда я прыгнула 2.07 со второй попытки, я поняла, что хочу я бороться дальше. Я хочу прыгать 2.10; я попыталась это сделать – и прыгнула для всех нас, для всех украинцев.

Я очень благодарна нашим военным, которые защищают фронт. Благодаря вам я имею возможность показывать здесь хорошие результаты. Только благодаря вам я жива. Спасибо вам. Слава Украине", - сказала Ярослава Магучих.