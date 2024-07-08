Магучих рассказала, как олимпийская чемпионка помогла ей побить мировой рекорд

Ярослава Магучих стала обладательницей нового мирового рекорда. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она прыгнула на 2.10 метра.

Украинка рассказала в комментарии EBU, что еще на чемпионате Европы по легкой атлетике, который завершила "золотом", она имела разговор с предыдущей рекордсменкой Стефкой Костадиновой, которая дала ей несколько полезных советов.

"Стефка говорила мне на чемпионате Европы, что я должна прыгнуть 2.07 м и 2.10 м. Это была чрезвычайная мотивация для меня, но я это сделала. Да, рекорд держался долго, но они существуют для того, чтобы их бить. Очень приятно бить старые рекорды, и теперь я сама мировая рекордсменка".